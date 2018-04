IJzendijkenaar krijgt 27 jaar cel voor zijn rol in de Kasteelmoord

Zeeuwse verdachte kasteelmoord uit IJzendijke (foto: Omroep Zeeland)

Het Belgische Openbaar Ministerie noemde de IJzendijkenaar eerder al de 'moordmakelaar'. Tegen De C. was eerder 28 jaar celstraf en 15 jaar tbs geëist. Zijn raadsman had om vrijspraak gevraagd, het sporadische telefooncontact zou onvoldoende bewijs zijn voor zijn vermeende rol in de moord, maar de rechter is het daar niet mee eens en acht zijn rol in de moord wel degelijk bewezen.

Beroepscrimineel

De rechter omschrijft De C. als een 'beroepscrimineel' en een 'gewiekst persoon', die er alles aan zal doen om vrijuit te gaan, tot het bedreigen van de andere verdachten aan toe. "Hij deed alles af als larie en apekool en lachte met justitie. Hij handelde zonder scrupules en enkel uit winstbejag en toont geen empathie met de familie van Stijn Saelens", aldus de rechtbank.

Uitspraak rechtbank over rol De C. in Kasteelmoord

De C. zou aan zijn rol als moordmakelaar volgens de rechtbank ook veel geld hebben verdiend. In Nederland werd hij eerder onder meer veroordeeld voor meerdere drugsvergrijpen.

Grote plas bloed

De West-Vlaamse Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in Wingene. Zijn vrouw trof bij thuiskomst een grote plas bloed in de hal en kogelhulzen aan. Er liep ook een bloedspoor naar de oprit, maar van haar man was geen spoor. Het duurde uiteindelijk meer dan twee weken voordat het lichaam in de buurt van het kasteel werd gevonden in een bos.

Hoofdverdachte André G., de schoonvader van Saelens, is voor zijn rol als opdrachtgever van de moord veroordeeld tot 27 jaar celstraf. De straf voor de opdrachtgever is dus even hoog als die van De C. uit IJzendijke.

Daadwerkelijke moordenaar

Tussenpersoon Pierre S. krijgt van de rechter 21 jaar cel en Franciscus L, een Nederlander uit Tilburg, moet een straf uitzitten van 15 jaar. De daadwerkelijke moordenaar, de Eindhovense huurmoordenaar Ronald van Bommel, overleed vier maanden na de moord aan de gevolgen van alvleesklierkanker.

Evert de C. uit IJzendijke zou als 'moordmakelaar' hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. Uit telefoongegevens zou blijken dat hij tijdens de moord in de buurt was van het kasteel. Ook de verklaringen van de andere verdachten ondersteunen dat.

Steeds vrijgelaten

De C. werd in de jaren na de moord meerdere keren opgepakt, maar werd steeds vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. In augustus 2013 werd hij alsnog gearresteerd. De andere twee verdachten in deze zaak bekenden eerder hun rol al, maar De C. ontkende altijd betrokkenheid.

Een mogelijk motief voor de moord is dat Saelens zijn jonge dochtertje zou hebben misbruikt. Zijn schoonvader André G. vond bovendien dat Saelens er een 'bizarre opvoedingsstijl' op nahield. Ook was de hoofdverdachte het niet eens met de plannen van het gezin om naar Australië te emigreren.

