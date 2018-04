Laatste handtekening voor sanering Thermphos gezet

Thermphos in Vlissingen-Oost, gezien vanaf Ritthem (foto: Omroep Zeeland)

In de overeenkomst staat onder meer in hoe de taken en verantwoordelijkheden zijn verdeeld en hoe de financiering is geregeld. Volgens de provincie Zeeland is met de vier handtekeningen de weg vrij "om gezamenlijk de sanering tot een goed einde te brengen".

Advies Samsom

De samenwerkingsovereenkomst is het gevolg van het advies van de Commissie Samsom uit de zomer van 2017 over de sanering van Thermphos. De fosforfabriek in Vlissingen-Oost ging in 2012 failliet. De schoonmaak van het terrein, dat zwaar vervuild is met fosfor, asbest en nucleair materiaal, is een complexe en dure klus.

