Boos over wetsvoorstel: 'Ik ben toch niet minder waard dan het minimumloon?!'

Voogdt heeft CRPS, een aandoening waardoor ze constant pijn heeft die aanvoelt alsof een tandarts in een zenuw boort. "Ik word als minderwaardig weggezet", vertelt Voogdt. "Niet omdat ik dat ben, maar dat is de beeldvorming die ontstaat. Er wordt nog altijd gedacht dat je als persoon met een beperking minder kan en dat is niet waar. Soms gaan dingen net wat anders, maar dat wil niet zeggen dat het minder, of niet goed is."

'Nu of nooit'

Ze schreef een brief aan Rutte omdat het volgens haar nu of nooit is. "Als ik wacht tot Rutte het voorstel ingediend heeft, dan ben ik al te laat. Ik moet nu mijn stem laten horen", zegt Voogdt.

Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) CRPS kan ontstaan na letsel aan arm of been. Denk dan aan botbreuken, snijwonden en kneuzingen, maar ook gewone schaafwonden. Ongeveer 20.000 Nederlanders hebben chronische CPRS. Van de aandoening kun je genezen, dat is dan vaak binnen enkele weken of maanden. Toch blijft de aandoening bij sommige mensen chronisch. Deze mensen kunnen continu pijn hebben, maar ook lichamelijke handicaps hebben. Voor de pijn krijgen ze medicijnen en behandelingen, maar die zijn vaak niet voldoende. bron: Universitair Medisch Centrum Groningen

"Ik ben minder waard dan het minimumloon, dat is wat de VVD eigenlijk met dit voorstel zegt", vindt Voogdt. Mark Rutte is niet persoonlijk het gesprek aangegaan met de Middelburgse. Een medewerker van de VVD deed dat wel, maar ze konden het samen niet eens worden.

Een nieuw voorstel

Voogdt hoopt desondanks dat haar brief zorgt voor verandering: "Ze zeggen dat ze het wetsvoorstel hebben gemaakt in samenwerking met mensen met een beperking, maar volgens mij is het niemand die het honderd procent eens is met het voorstel dat er nu ligt. Ik hoop dat ze alsnog met mensen met een beperking in gesprek gaan en dan een nieuw voorstel maken."