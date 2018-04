Veerse coalitiepartners zeggen vertrouwen op in DTV

Het gemeentehuis van de gemeente Veere in Domburg (foto: Wikipedia Commons - Steven Lek)

De gemeente Veere meldt dat de vertrouwensbreuk is ontstaan door de manier waarop de fractievoorzitter van DTV het zakelijk handelen van een raadslid van de SGP/ChristenUnie in het kader van integriteit aan de orde heeft gesteld. Verder is de breuk ontstaan doordat de fractievoorzitter van DTV tegen de afspraken in, met de pers heeft gesproken over de coalitievorming en daarin ook zijn voorkeur voor een portefeuille naar buiten heeft gebracht.

Grote winnaar in Veere

De twee christelijke partijen zien samenwerking met de combinatie PvdA/GroenLinks, de grote winnaar in Veere, wél zitten. Met zijn drieën hebben ze bij elkaar ook een meerderheid in de raad.

