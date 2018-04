Deel dit artikel:











Maan komt naar de Ballade

De Ballade heeft zangeres Maan vastgelegd voor de vrijdagavond van het festival in Terneuzen. Dat heeft de organisatie vandaag bekendgemaakt. Maan won in 2016 het zesde seizoen van het televisieprogramma The Voice of Holland.

De Lamaketta's op De Ballade in 2017. (foto: Omroep Zeeland) Het festival aan de oevers van de Westerschelde was in 2017 bedoeld als een eenmalig reünieconcert van de Zeeuws-Vlaamse band De Lamaketta's. Het optreden trok achtduizend bezoekers. Niet veel later gaven de organisatoren aan een tweede editie te willen organiseren. Tijdens de tweede editie op 6, 7 en 9 juli zijn er ook optredens van onder meer de Edwin Evers Band, De Kik en uiteraard de organisatoren zelf: de Lamaketta's. Lees ook: Festival De Ballade maakt eerste namen bekend