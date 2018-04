'Ook een ter dood veroordeelde heeft recht op contact'

Zo'n zeven jaar geleden las Vanessa Vermunt iets over de stichting Inside Outside die zich inzet voor Amerikaanse terdoodveroordeelden die willen corresponderen. Dat vond ze zo interessant dat ze verder ging zoeken en zich uiteindelijk opgaf als brievenschrijver.

Veroordeeld voor moord

Vanessa werd gekoppeld aan de 52-jarige Melvin White. "Hij is veroordeeld voor een roofoverval waarbij iemand is vermoord. Hij zit inmiddels vijftien in de gevangenis van North Carolina op death row, de afdeling voor ter dood veroordeelden."

De ter dood veroordeelde Melvin White (foto: wral.com)

Melvin en Vanessa schrijven elkaar brieven met de hand. "We hebben het zelden over zijn zaak. We schrijven veel over films, daar zijn we allebei gek op. En verder gaat het over de dagelijkse zaken. Zo schijf ik over mijn werk, hobby's en Nederland."

Nieuwsgierigheid

De motivatie om met Melvin White brieven te schrijven is tweeledig voor Vanessa. "Het is een stukje nieuwsgierigheid, maar ik merk ook dat ik echt iets voor hem kan betekenen. Mijn brieven worden heel erg gewaardeerd. Wat iemand ook gedaan heeft, iedereen heeft recht op contact."

Doodstraf De VS is één van de weinige westerse landen die gebruikmaakt van de doodstraf

Op dit moment zijn er ongeveer 2800 ter dood veroordeelde mensen in de Verenigde Staten

Van de vijftig Amerikaanse staten voeren er 31 de doodstraf uit

Het aantal executies per jaar is afgenomen: van bijna 300 in 1998 naar 23 in 2017

Ze heeft eind 2017 in een brief aan Melvin gevraagd of ze hem eens kan bezoeken in North Carolina. "Ik heb daar nog geen antwoord op gekregen, maar zou dat dolgraag doen. Het is toch leuk om de persoon achter de brieven te zien en er een stem bij te horen."

Doodstraf, levenslang of vrij?

Of Melvin ooit daadwerkelijk de doodstraf krijgt is de vraag. Sowieso kan dat nog jaren duren. Het kan ook dat zijn straf wordt omgezet in levenslang. En er is een kleine kans volgens Vanessa dat hij ooit vrij komt. "Het moordwapen is nooit gevonden. Dus hij hoopt dat de zaak weer geopend wordt."