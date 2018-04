De eerste lefgozers wagen zich al in het (koude) water

De eerste waaghalzen gaan het water in (foto: Omroep Zeeland)

Aan het kanaal in Wilhelminadorp heeft een groep scholieren zich verzameld. Ze liggen op handdoeken in het gras. Sommigen willen graag het water in. "Ik dacht dit moet ik een keertje doen, voor de eerste keer," vertelt Stan.

'Beetje fris nog'

Hij is de enige van de vriendengroep die een rondje zwemt. "Beetje fris nog", is de conclusie. Zijn vrienden houden het bij een vlugge sprong in het water. "We zagen vrienden het gisteren al doen, dus dan proberen wij het ook."

Een groepje meiden besluit voor het oog van de verslaggever van Omroep Zeeland het water in te gaan. Een hoop gegil is het gevolg. "Koud! En ik voel een krab," lachen ze.

Het water is nog erg koud.

Mark Vos uit Goes kon niet langer wachten en besloot meteen na zijn werk in het kanaal te springen. "Ik stond een kwartiertje geleden nog met de verfspuit in mijn handen. Toen ik mocht gaan was het meteen een duik."

Fantastische dag

Lang houdt hij het niet vol in het water, maar hij blijft positief. "Kijk hoe een fantastische dag het is. Vanavond nog pizza eten met vrienden."

Vandaag werden overal in Zeeland de weerrecords voor deze dag, 18 april, verbroken. En de zomerse temperaturen zijn nog niet voorbij. Morgen is het opnieuw zonnig en in de middag stijgt de temperatuur naar 23 tot 26 graden.

