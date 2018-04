Goed nieuws voor Thoolse hondenbezitters

Honden in het water (foto: Omroep Zeeland )

Het afbouwen van de hondenbelasting is goed nieuws voor Tamara Jeroense. Ze heeft haar eigen hondenschool in Sint-Maartensdijk en startte drie jaar geleden een petitie tegen de Thoolse hondenbelasting. Ze kreeg veel bijval van de Tholenaren, maar de Thoolse politiek gaf geen gehoor aan haar oproep.

Belachelijke belasting

"Het is een belachelijke belasting", zegt ze in een eerste reactie. "Ik ben blij dat er drie jaar later toch iets mee gedaan wordt. In tientallen gemeenten wordt de belasting niet meer geïnd. Daar mag Tholen ook wel bij." Voor een eerste hond betaal je in Tholen 73 euro, maar als je een tweede hond neemt, komt daar nog meer dan honderd euro bovenop. Wat die bedragen worden in de toekomst is nog niet bekend.

Of de petitie van drie jaar geleden aanleiding is voor het afbouwen van de belasting, is de vraag. Volgens wethouder Hoek ligt er vooral een economische reden aan ten grondslag. "Wij verwachten dat de hondenbelasting op termijn helemaal wordt afgeschaft en dan ontstaat er in Tholen opeens een gat van twee ton in de begroting. Dat willen we voor zijn door die inkomstenbron langzaam af te bouwen."

Andere plannen

De gemeente Tholen wil verder de komende jaren meer geld uit gaan geven aan de zorg. Het plan is om de kwaliteit van leven te verbeteren voor hulpbehoevenden die langer thuis blijven wonen. Verder wil de gemeente de leefbaarheid in Sint-Maartensdijk verbeteren. En het toerisme krijgt een impuls, Tholen wordt nog meer geprofileerd als gemeente om te wandelen, te fietsen en te duiken.

