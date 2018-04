Inwoners van Westdorpe vinden slang van 1,2 meter in hun garage

De in Westdorpe gevangen slang wordt veilig vervoerd in een plastic doos (foto: Hondengeleiders politie Zeeland-West-Brabant)

Een hondengeleider van de politie werd erbij geroepen en die heeft weer de dierenambulance en een medewerker van reptielenzoo Iguana in Vlissingen opgeroepen. Zij hebben uiteindelijk de slang gevangen en het dier is nu in de opvang van Iguana in Vlissingen.

Waarschijnlijk Russische rattenslang

Volgens Ad Bom van Iguana gaat het waarschijnlijk om de Russische rattenslang, Elaphe schrenckii, maar helemaal zeker weet hij het nog niet. "Ik heb hem nu in een verblijf gezet met wat drinken en dan ga ik hem morgen op soort determineren."

Het 1,2 meter lange dier lijkt angstaanjagend, maar doet volgens Bom normaal gesproken geen mens kwaad. "Ze zijn wel een beetje schrikachtig en een geschrokken schrenckii kan weleens uitvallen, maar als ze eenmaal gewend zijn, blijven ze rustig en bijten ze zelden."

'Niet in gevaar'

De dieren jagen normaal gesproken uitsluitend op kleine vogels of knaagdieren, zoals muizen en ratten. Volgens Bom zijn de inwoners van Westdorpe die het dier ineens tegenkwamen in hun garage dan ook geen moment in gevaar.

Hoe het dier daar terecht is gekomen is onduidelijk. "Volgens de bewoners is er geen buurman die slangen houdt. Dus vandaar dat ik hem heb meegenomen."

'Je maakt de gekste dingen mee'

Hoewel een ontsnapt exemplaar nog steeds de meest waarschijnlijke optie is, kan de slang ook op andere manieren in die garage terecht zijn gekomen. "Je maakt de gekste dingen mee. Mensen die terugkomen van vakantie uit het buitenland en slangen in hun scootmobiel vinden. Maar soms ook gewoon in de auto."

Naast ontsnapping of vakantie is ook het bedrijfsleven een mogelijke reden. "Als er import-export-bedrijven in de omgeving zitten kan dat ook heel goed de oorzaak zijn. Zo verspreiden veel dieren zich ook bijvoorbeeld door mee te liften met pakketpost of bijvoorbeeld ladingen fruit."

Nieuw onderkomen

Als de slang ontsnapt is, heeft de eigenaar nog dertig dagen om zich te melden. Daarna gaat Bom op zoek naar een nieuw onderkomen voor het dier. "Dan gaat hij naar een dierentuin of een vergelijkbare organisatie. En als we niets kunnen vinden dan blijft hij hier."