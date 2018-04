Deel dit artikel:











Asbest vrijgekomen bij brand in Hulst, omgeving afgezet

Bij een brand in een leegstaand pand aan het Galgenveld in Hulst is asbest vrijgekomen. De omgeving is uit voorzorg afgezet.

De brand in het leegstaande pand aan het Galgenveld werd bestreden met twee blusvoertuigen en een waterwagen. Bij de brand zijn delen waarin asbest verwerkt is, vrijgekomen in de omgeving. De omgeving van het pand is uit voorzorg afgezet. Actie ondernemen De gemeente Hulst zal in de loop van de dag verder actie ondernemen. De brandweer had de brand in een goed uur onder controle.