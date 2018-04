Zeeland wordt wakker: slang, 'moordmakelaar' en frisse duik

De in Westdorpe gevangen slang wordt veilig vervoerd in een plastic doos (foto: Hondengeleiders politie Zeeland-West-Brabant)

Slang

Dat was even schrikken gisteren voor de bewoners van een woning in Westdorpe. Ze vonden ineens een slang van 1,2 meter lang in hun garage. Ze durfden het dier niet zelf te vangen en belden de politie.

Lees ook:

Verdachte kasteelmoord uit IJzendijke (foto: Omroep Zeeland)

'Moordmakelaar'

IJzendijkenaar Evert de C., alias de 'moordmakelaar' moet 27 jaar de cel in voor zijn rol bij de zogenoemde Kasteelmoord in België. De rechter rekent het hem aan dat hij de hoofdverdachte en de vermoedelijke huurmoordenaar met elkaar in contact bracht. "Zonder zijn medewerking was de moord niet mogelijk", aldus de Belgische rechter tijdens de zitting.

Lees ook:

De eerste waaghalzen gaan het water in (foto: Omroep Zeeland)

Het water in

De temperaturen lopen deze dagen flink op, tot 24 graden. Toch blijft de watertemperatuur nogal achter: maar 9 graden. Desondanks durfden de eerste lefgozers, na wat aandringen van de verslaggever, al het water in.

Lees ook:

Schapen in de stralende zon op de dijk bij 's Gravenpolder (foto: Joyce Kelder uit Arnemuiden)

Het weer:

De zon zal vandaag uitbundig schijnen. Er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind en de temperatuur loopt flink op. Het wordt 23 graden aan zee tot 26 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Later vandaag kan er een zwak zeebriesje opsteken, desondanks is het ook vanavond nog lange tijd aangenaam warm.