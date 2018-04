Zeeuw laat belastinggeld liggen, maar niemand weet hoeveel

Volgens een onderzoek van de Belastingdienst zijn Zeeuwen die zelf hun aangifte verzorgen ambitieus als het gaat om op tijd de aangifte te doen. Iedere ondervraagde Zeeuw gaf aan voor 1 mei de papieren in te leveren. Meer dan de helft van de ondervraagden zei niet op te zien tegen het doen van de aangifte, maar 4 op 10 wordt wel onzekerder als er iets belangrijks is veranderd in hun leven, zoals een verhuizing of scheiding.

En dat het daar dan wel eens mis kan gaan bevestigen verschillende Zeeuwse accountantskantoren. "Inkomens kunnen enorm veranderen van het ene op het andere jaar, en mensen vergeten dat door een lager inkomen ze in aanmerking kunnen komen voor toeslagen", zegt Gerrit Vis van administratiekantoor Vis.

De afdeling toeslagen is sowieso vaak een reden voor een niet kloppende aangifte, aldus Vis:"Als je een inkomen hebt dat onregelmatig is, moet je van te voren toch opgeven wat je gaat verdienen. Is dat meer, dan zou het kunnen dat je toeslagen terug moet betalen, is het minder dan zou je net recht kunnen hebben op toeslagen."

Belastingadviseur Gerrit Vis (foto: Omroep Zeeland)

Wie teveel terugvraagt heeft een grote kans dat de Belastingdienst met een navordering komt. Maar wie eigenlijk nog geld te goed heeft loopt de kans dat dit aan de aandacht van de Belasting ontsnapt, zegt Vis: "Als je te weinig hebt gekregen, dan corrigeert de Belastingdienst dat vaak wel, maar als je het gewoon niet hebt gekregen en er wel recht op hebt, dan zul je er zelf achteraan moeten. Anders ben je het kwijt."