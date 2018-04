Ruim drieduizend padden gered tijdens paddentrek

Vrijwilligers tijdens de paddentrek in Oostkapelle (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland)

Ieder jaar trekken de padden van hun winterverblijf naar water om zich voort te planten. De meeste padden werden gevangen in Philippine: 2035. In totaal zijn er vier werkgroepen actief in Zeeland. In Vrouwenpolder vingen vrijwilligers 700 padden, bij Schuddebeurs 176 en de werkgroep Oostkapelle/Domburg ving 109 padden.

De combinatie van temperatuur (minimaal zes graden) en luchtvochtigheid (hoe natter, hoe beter), bepaalt of de padden eropuit trekken. De paddentrek duurt gemiddeld zes weken, maar was dit jaar zo'n anderhalve week korter. Rond 10 maart kwamen de eerste meldingen binnen. In Oostkapelle kwam de paddentrek zelfs pas 28 maart op gang en was het op 9 april alweer klaar.

Vrijwilligers plaatsen een hek tijdens de paddentrek. (foto: Omroep Zeeland)

Vrijwilligers plaatsten aan het begin van de paddentrek gaas langs gebieden waar de padden vandaan komen. "Die padden kunnen dan tegen het gaas lopen en daar zetten we emmers in. Dan vallen ze daarin en kunnen we ze op die manier naar de overkant brengen", legde Hans Simonse van de werkgroep Oostkapelle/Domburg aan het begin van de paddentrek uit.

's Nachts worden de padden actief en 's ochtends komen de vrijwilligers dan terug om de padden te redden.

Lees ook: