Betrapt met cocaïne achter het stuur: rijbewijs kwijt

Een 57-jarige Goesenaar heeft gistermiddag zijn rijbewijs moeten inleveren. Hij werd in de Troelstralaan in Goes achter het stuur betrapt toen hij onder invloed was van cocaïne.

Politie doet speekseltest om gebruik drugs op te sporen (foto: Omroep Zeeland) De polite constateerde het drugsgebruik door een speekseltest. Bij de Goesenaar is ook bloed afgenomen. Dat wordt nog onderzocht door het NFI (Nederlands Forensisch Instituut).