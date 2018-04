Nieuw raadslid: "Ik word overal aangesproken!"

"Ik word overal aangesproken!" zegt Raquel Jimenez. "In de supermarkt, in het restaurant, tijdens het winkelen." Het nieuwe Middelburgse gemeenteraadslid is blij dat mensen haar zo snel weten te vinden als volksvertegenwoordiger. Die gesprekken gaan over allerlei onderwerpen. Mensen willen bijvoorbeeld weten hoe zij hun woning energiezuinig kunnen maken en welke regelingen daarvoor bestaan. Of ze vragen hoe het staat met de ontwikkelingen bij de Trekdijk.

Lezen, lezen, lezen!" Nieuw raadslid Raquel Jimenez

"Het is hartstikke leuk. Je bent eigenlijk een soort verbindingsmakelaar," zegt de VVD-politica. Jimenez probeert zich snel in te werken in de Middelburgse dossiers en dat houdt in 'lezen, lezen, lezen'. Naast dit huiswerk loop ze veel bijeenkomsten af om met betrokkenen te spreken.

VVD-raadslid Raquel Jimenez in de raadszaal van Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Jimenez is geen onbekende in het Zeeuwse politieke wereldje. Zo'n zeventien jaar geleden stapte ze van een commerciële functie in Amsterdam over naar een ambtelijke functie bij de gemeente Middelburg. Daarna werkte Jimenez jarenlang als senior communicatieadviseur bij de Provincie Zeeland, waar zij nu projectleider is. Ook op straat wordt ze telkens herkend en begroet, zo blijkt tijdens de tv-opnames voor Omroep Zeeland.

Verschillende rollen

Is zij niet bang gezien te worden als 'die VVD-ambtenaar bij de provincie'? "Nee, dat denk ik niet. Ik blijf toch gewoon Raquel voor de meeste mensen." zegt Jimenez. Wel vindt ze het belangrijk om duidelijk verschil te maken tussen de verschillende rollen: "Als gemeenteraadslid moet je echt kaders stellen, volksvertegenwoordiger zijn en controleren. Als ambtenaar heb je een bepaalde vakexpertise en projectverantwoordelijkheid en adviseer je juist het bestuur. Maar zij beslissen. Als je zelf die rollen uit elkaar kunt houden, denk ik dat het goed komt."

Het is volgens Jimenez zeker niet ongebruikelijk dat provincieambtenaren actief worden in de gemeentepolitiek of andersom. Als voordeel noemt ze de grotere verbanden die je ziet als je voor de provincie werkt en het belang van samenwerking.

Raquel Jimenez over haar raadslidmaatschap voor de VVD