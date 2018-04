Oud en werkloos in Zeeland? Dan heb je het nakijken

Oudere werklozen blijven langer in de WW (foto: Omroep Zeeland)

Er waren in maart van dit jaar 6038 Zeeuwen met een WW-uitkering, bijna 1700 mensen minder dan precies een jaar geleden. Zeeland heeft al de laagste werkloosheidscijfers van het land, maar de daling gaat nog sneller dan elders. Voor de vijftigplussers die bij het UWV staan ingeschreven geldt dat niet.

In de groep 50-plussers neemt het aandeel langdurig werklozen toe. In maart 2016 was nog 42,3 procent ervan langer dan een jaar werkloos, vorig jaar 49,3 procent en nu is 50,2 procent langer dan een jaar werkloos. Het UWV maakt hierbij wel als kanttekening dat ouderen, omdat ze een langer arbeidsverleden hebben, ook langer in de WW kunnen blijven.

Uitzendwerk

De afname van de werkloosheid in Zeeland is in alle sectoren en alle regio's te zien. Maar de gezondheidszorg, die vorig jaar nog de meeste werklozen kende, heeft ook de sterkste daling, gevolgd door uitzendwerk.