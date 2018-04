Mogelijk verband autobranden Westkapelle en drugscircuit

Op zaterdag 3 maart brandde deze bestelbus uit in Westkapelle. (foto: HVZeeland)

In januari vlogen kort na elkaar drie auto's in brand. Twee maanden later brandde een bestelbus uit. Direct na de branden is gesproken met gedupeerden en buurtbewoners. Daaruit zegt de politie veel informatie te hebben gekregen, die verrassende zaken aan het licht bracht. Dat zou wijzen op conflicten in de drugswereld. Maar de daders van de autobranden zijn nog niet gevonden.

De politie doet nu daarom een dringend verzoek richting Westkapellenaren die meer informatie hebben om zich te melden.

