Volg de Marathon Zeeuws-Vlaanderen bij Omroep Zeeland

Michel Verheaghe wint de Marathon Zeeuws-Vlaanderen 2017 (foto: Omroep Zeeland)

Televisie

Op zaterdag 21 april is om 20.10 uur een samenvatting van de wedstrijd Marathon Zeeuws-Vlaanderen op televisie te zien. Op maandag 23 april kun je vanaf 17.20 uur het programma Evenement van de Week bekijken over de wandelmarathon, de uitzending wordt elk half uur herhaald.

De Marathon Zeeuws-Vlaanderen wordt dit jaar voor de tiende keer georganiseerd. Behalve de marathon op zaterdag, is er ook een estafettemarathon, een kidsrun, een vijf kilometertocht en een tien kilometertocht. De Wandelmarathon op zondag wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd. De hardlopers op zaterdag starten in Hulst en finishen in Terneuzen, de wandelaars leggen het parcours in tegenovergestelde richting af.

Radio

Op zaterdag 21 april doet Omroep Zeeland van 9.00 tot 17.00 uur via de radio verslag van de marathon en de estafettemarathon. Luister mee naar het verloop van de wedstrijd. Op zondag 22 april hoor je tussen 14.00 en 18.00 uur bijdrages vanaf het parcours van de Wandelmarathon Zeeuws-Vlaanderen.

Online

Alles rondom het marathonweekend volg je via het liveblog op onze webdite en via de ​Facebookpagina Lopen in Zeeland. Hier vind je updates, nieuws, live-video's, uitzendingen, winacties en nog veel meer. Ook is het nieuws online te volgen via www.omroepzeeland.nl en de Omroep Zeeland App.