"Wat!? Drieduizend euro terug?"

Omdat verschillende accountantskantoren aangaven dat de Zeeuwen die zelf hun belastingaangifte doen nogal een geld mislopen, vroeg Omroep Zeeland op Facebook of mensen hun aangifte door een professional wilden laten nakijken.

Belastingconsulent Anneke van de Velde van accountantskantoor Rijkse in Middelburg is uitverkoren om de aangiftes na te kijken. Ook zij denkt dat er geld blijft liggen doordat mensen niet altijd op de hoogte zijn van alle regels. Toch verwacht ze niet veel te vinden.

Thuis bij Piet Corbijn (foto: Omroep Zeeland)

In 's-Gravenpolder liggen de papieren van Piet Corbijn klaar om nagekeken te worden. Hij heeft zijn aangifte al ingediend via de site van de Belastingdienst. Ooit heeft hij een adviseur in de arm genomen maar daar kwam niet veel goeds van; de rekening was hoger dan wat hij terugkreeg. Sindsdien vult hij zijn eigen aangifte in.

Let op toeslagen

De aangifte blijkt prima te zijn ingevuld. De professional kan in ieder geval geen fouten ontdekken. Maar wat blijkt? Corbijn heeft, doordat zijn inkomen niet erg hoog is, recht op zorgtoeslag. Die komt uit op zo'n veertig euro per maand. En daar heeft hij niet alleen in 2017 recht op, maar ook in de jaren daarvoor. Helaas mag Van de Velde slechts terug gaan tot 2016. Al met al is Corbijn blij met de bijna duizend euro die hij terugkrijgt. Hij baalt er wel van dat hij niet op de hoogte was van het feit dat hij in aanmerking komt voor de toeslag.

Je hebt recht op drieduizend euro, Fred" Anneke van de Velde, belastingadviseur

De grootste verrassing ligt tussen Middelburg en Vlissingen te wachten. Fred Groen heeft in 2017 een roerig financieel jaar achter de rug. Hij verloor zijn baan, maar wist voor zichzelf en zijn collega's een behoorlijke vergoeding uit het vuur te slepen. Daardoor was zijn inkomen in dat jaar veel hoger dan in de jaren daarvoor. Het blijkt dat hij bij zijn aangifte geen rekening heeft gehouden met de mogelijkheid tot 'middelen', waarbij de inkomens over drie jaar gemiddeld mogen worden.

Verbouwen of op vakantie

Anneke van de Velde komt daar achter en zet de middeling in gang. Ze rekent het uit op papier, maar belt voor de zekerheid nog even naar kantoor om alles na te laten rekenen. Dan komt het verlossende woord: "Je hebt recht op drieduizend euro, Fred". Die boodschap wordt met dankbaarheid en vreugde ontvangen: "Wow! We zijn net op vakantie geweest, maar nu kunnen we nog een keer. Of we kunnen hiermee een stuk verbouwing betalen".

Fred Groen en Anneke van de Velde zoeken naar belastinggeld (foto: Omroep Zeeland)

"Twee uit twee!" Anneke van de Velde is verbluft. Het is onwaarschijnlijk dat als slechts twee mensen zich opgeven, er bij beiden een positief resultaat uitkomt. En hoewel hier geen brede conclusies uit getrokken kunnen worden, onderschrijft het de gedachte die leeft bij administratiekantoren dat geregeld geld blijft liggen bij het zelf invullen van de aangifte.

