Eerste zomerse dag in Zeeland

De eerste zomerse dag van 2018 is een feit, zowel in Wilhelminadorp als in Westdorpe is het warmer dan 25 graden. In Vlissingen nog niet. Een zomerse dag in april komt niet vaak voor. Ook het dagrecord is gesneuveld.

Op het strandje van Bruinisse aan de Werkhavenweg is het vandaag al goed toeven. (foto: Steven Neele) Een zomerse dag heeft, volgens het KNMI, een temperatuur van 25 graden of hoger. In Westdorpe werd die temperatuur om 13.40 uur bereikt, in Wilhelminadorp was het toen zelfs al iets warmer: 25,4 graden. Vlissingen bleef op dat tijdstip nog wat achter met 21,5 graden. 25,4 graden betekent dat er ook vandaag een Zeeuws weerrecord is gesneuveld, het oude dagrecord van 19 april stamt uit 2011, toen werd het 21,5 graden in Westdorpe.