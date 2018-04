Geen vervolging na dodelijk ongeluk op de Sloeweg-Noord

Frontale botsing met fatale gevolgen op Sloeweg Noord (foto: HV Zeeland)

De laatste maanden hebben politie en justitie onderzoek gedaan naar het ongeval waarbij een personenauto met een moeder en twee kinderen, onder slechte weersomstandigheden, in de slip raakte. Het voertuig raakte op de verkeerde weghelft en botste op een andere auto. De kinderen overleefden het ongeval niet. De moeder en de bestuurder van de tegemoetkomende auto raakten gewond.

Na onderzoek is geen oorzaak gevonden hoe de auto van de moeder in de slip is geraakt. Kort na het ongeluk bleek wel dat de auto waarin de moeder met haar kinderen reed een vrachtwagen raakte. De vrachtauto werd bestuurd door een Sloveense chauffeur. Die persoon is verhoord, maar enige betrokkenheid bij het ongeval kon niet worden aangetoond.

Het Openbaar Ministerie heeft de ouders van de overleden kinderen en de andere automobilist op de hoogte gebracht en gaat later nog een nabestaandengesprek aan.

