'In februari 1953 was het heel wat anders om op het dak te zitten'

Vreeswijk was 15 jaar oud toen de ramp zich in februari 1953 voltrok. Hij en zijn familie brachten 's nachts uren door op het dak van hun huis, maar overleefden het wel. Hij verloor helaas wel een tante en zijn beste vriend die verderop woonde.

Vanavond spreekt Vreeswijk een groep scholieren toe die plaats zullen nemen op de daktribunes. De tribunes zijn gebouwd door scholieren van Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee.

Het project Nacht op een dak is een samenwerking tussen het museum en de Rotary Club Zierikzee. De Rotary is opgericht in het jaar van de ramp en viert daarom nu het 65-jarig bestaan. De club werd toen versneld opgericht om na de ramp te zorgen voor maatschappelijke binding.

Een mooi initiatief vindt Vreeswijk, maar vergelijkbaar met de omstandigheden in 1953 is het natuurlijk niet. "Het was niet zo ideaal als het er hier nu uitziet", vertelt hij, "Ten eerste is het weer heel anders en ten tweede is het dak ook anders, want daar zaten geen tribunes op."

Scholen kunnen nog meedoen

Scholen kunnen zich nog aanmelden voor het project. De Zeeuwse Rabobanken sponsoren het vervoer, vanuit heel Zeeland kan er gratis gebruik gemaakt worden van de Watersnoodmuseumbus. De daktribunes blijven vooralsnog tot en met september staan.