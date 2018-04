Duizend gele, duizend rode; op deze plekken vind je de mooiste tulpenvelden in Zeeland

Zo mooi zijn die tulpenvelden

Om je alvast in de stemming te laten komen, hebben we foto's van afgelopen dagen voor je op een rij gezet. Piet Grim maakte deze foto in Heinkenszand.

Tulpenveld in Heinkenszand (foto: Piet Grim)

De meeste tulpenvelden in Zeeland vind je in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Edy van Vliembergen maakte deze foto in Graauw.

Tulpenveld in Graauw (foto: Edy van Vliembergen)

Heidi Drijdijk-Hemelaar kon tijdens het uitlaten van haar honden genieten van dit tulpenveld in Hulst.

[Instagram:https://.instagram.com/p/BhYr2nZgj-6]

Ook op Schouwen-Duiveland vind je tulpenvelden. Astrid van Langeraad maakte deze foto in Kerkwerve.

Nu wil je vast weten waar je zelf tulpenvelden in Zeeland kunt bewonderen. Wij hebben mede aan de hand van ingestuurde foto's en reacties onderstaande kaart gemaakt. Ook zijn locaties toegevoegd die in het verleden onderdeel uitmaakte van de tulpenroute die door VVV Zeeuws-Vlaanderen is uitgestippeld.

Ontbreekt er een plek op deze kaart? Laat het onder dit artikel in een reactie weten. En als je een foto of een video hebt gemaakt, zien we die natuurlijk graag. Stuur de foto naar Verzeeuwigd of gebruik op Instagram #omroepzeeland.

Wat gebeurt er met de tulpen?

De tulpen die nu in Zeeland te zien zijn, gaan niet direct naar de winkel. Hoe mooi de bloemen ook zijn, voor telers is vooral de bol interessant. De bloemen worden er zo snel mogelijk afgesneden, zodat de bol nog even door kan groeien. In de zomer worden de bollen van het land gehaald en naar kassen in bijvoorbeeld West-Friesland gebracht. Daar worden ze weer tot bloei gebracht en komen in december, vlak voor kerst, weer als tulp op de markt.

Omdat de bloemen zo snel mogelijk verwijderd worden, bestaat de kans dat op sommige locaties op bovenstaand kaartje geen tulpen meer te zien zijn.