Dankzij het warme weer is de asperge-oogst begonnen

"Begin februari hadden we de voorbereidingen op het land klaar en dachten dat we half maart wel konden oogsten", zegt Dikker. De sneeuw die er toen lag heeft de oogst verpest. Een misser voor Dikker omdat veel mensen asperges eten met Pasen. Toch is er nu nog steeds veel vraag naar deze groente volgens hem. "Een asperge is een lentegroente en je merkt dat mensen in het voorjaar weer langskomen om een asperge-menu te maken", zegt hij.

Seizoenstekers

Alle aspergestekers komen uit het buitenland. "Asperges oogsten is seizoensarbeid en het werk duurt twee tot drie maanden. In Nederland hebben we moeite om mensen te vinden die het harde werk op het land willen doen voor zo'n korte periode", zegt Dikker. Deze mensen die hij in dienst heeft komen elk seizoen terug om te helpen op het land.

Bastiaan Dikker is blij dat er dankzij het mooie weer asperges geoogst kunnen worden (foto: Omroep Zeeland)

Kratten vol met asperges worden ingeladen in een busje en naar de sorteerruimte gebracht. Daar worden ze gewassen en klaargemaakt voor de verkoop. Op zo'n warme dag als vandaag worden er honderden asperges geoogst en daar is Bastiaan Dikker zeer tevreden mee: "De groei is goed en de kwaliteit is ook heel mooi, dus ik hoop het de komende maanden zo te houden", lacht Dikker.

De laatste oogstdag is op donderdag 21 juni.

Lees ook: