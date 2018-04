Deel dit artikel:











Deel van A58 dicht door ongeluk, veel vertraging

Door een ongeluk staat het verkeer vast op de A58 in de richting van Bergen op Zoom. Tussen Rilland en het knooppunt Markiezaat is volgens Rijkswaterstaat de snelweg dicht tot minstens 19.30 uur. Vanaf Yerseke staat er file en is er flinke vertraging voor wie de provincie uit moet.

De politie is op de snelweg bezig met onderzoek naar de toedracht van het verkeersongeluk. Het ongeval was tussen twee personenauto's, waarbij één iemand gewond is geraakt. Die persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een politiewoordvoerder ontstaan er in de files gevaarlijke situaties door automobilisten die de file willen ontvluchten: "Mensen rijden achteruit op de vluchtstrook en tegen de richting in op de snelweg." Volgens de woordvoerder wordt er door de politie scherp gecontroleerd en ook bekeurd. Het verkeer wordt omgeleid via de Oude Rijksweg (N289). Rijkswaterstaat adviseert om de omleidingsborden U11 te volgen en de afslag Rilland te pakken.