Peuters leren dat het fijn is om buren te hebben

Met kaartjes in hun handen liepen de kinderen van peutergroep van kinderopvang Kibeo Goes vanochtend naar hun buren van stadsboerderij Kom Us Kieke. Op de kaartjes stond de tekst: "We hopen dat we goede buren zullen zijn."

De kinderopvang organiseert een week die in het teken staat van buren. De kinderen leren wat buren zijn en wat je aan buren hebt. "De kinderen hebben geleerd dat het leuk is om buren te begroeten en om soms samen te spelen", zegt Kibeo-medewerker Linda de Vos. "Eigenlijk zijn buren dus hartstikke leuk om te hebben." Kaarten voor de kinderen Nadat de peuters hun kaarten hadden gegeven aan de medewerkers van de stadsboerderij kregen ze een leuke verassing: een kaartje terug. "Gisteren hebben wij kaarten gemaakt voor de kinderen", zegt Aarnout de Munck, één van de cliënten van het Gors die werkt op de stadsboerderij. "Met stickers en teksten. Heel erg leuk." Ook de huisdieren van de buren werden niet overgeslagen. Alle kippen, schapen, ganzen, konijnen en het varken kregen een bezoekje. Ook werden de kinderen nog getrakteerd op een koekje. Daarna was het tijd om afscheid te nemen. Maar als er een kopje suiker geleend moet worden, dan weten ze bij wie ze terecht kunnen.