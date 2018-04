Nieuwehovendijk Nieuwvliet: asfalteren en verbreden, ondanks bezwaren omwonenden

(foto: Actiegroep Zeekraal)

Omwonenden van de Nieuwehovendijk maken zich grote zorgen over hun dijk. Ze zijn bang voor veel extra bouwverkeer. "Er zijn al vier ingangen van het park", zei Inez de Groote van de actiegroep Zeekraal eerder al. "Waarom moet al dat bouwverkeer over deze dijk? Straks rijden er misschien wel vierhonderd vrachtwagens per dag." Volgens wethouder Ploegaert van de gemeente Sluis zijn er geen argumenten om de aanvraag van Roompot Vakanties te weigeren.

Maatregelen voor veiligheid

Ploegaert wijst erop dat er maatregelen komen voor de veiligheid. "Zo komt er een 15 kilometer zone, blijft de ontsluitingsweg voor de omwonenden open en komen er verkeersregelaars als er meer dan 15 transporten op een dag zijn." Daarnaast zal de gemeente Sluis de weg regelmatig inspecteren.

Roompot investeert 126 miljoen euro in vakantiepark Noordzee Beach Village. Op vijftig hectare komen er in totaal 560 vakantiewoningen.

Lees ook: