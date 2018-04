Watersnoodverhalen maken indruk op een dak

Luisteren naar watersnoodverhalen vanaf het dak (foto: Omroep Zeeland)

Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk heeft tribunes in de vorm van een dak aangeschaft om de herinnering aan de ramp van 1953 dichter bij de kinderen te brengen.

Geen storm en regen

De kinderen begrijpen maar al te goed dat dit niet met de werkelijkheid te vergelijken is. "Nu is het zonnig en warm. Toen was het koud en donker, dus je zag niks. Het moet verschrikkelijk geweest zijn", vertellen ze.

Verteller Piet Vreeswijk begon zijn verhaal met een knipoog. "Ik had gehoopt dat het vanavond zou regenen en waaien zodat jullie het beter konden inbeelden." De kinderen luisterden ademloos naar het verhaal van Vreeswijk, die de ramp meemaakte in Nieuwe Tonge. "Hij heeft het met mooie woorden verteld", vindt Cornelius uit Goedereede.

'Heel zielig'

Het verhaal maakte indruk op scholier Vera. "Het moet heel zielig zijn geweest, want je verliest mensen en alles wordt verwoest. We kunnen er altijd aan terugdenken hoe erg het was." Cornelius vult haar aan. "Het moet niet vergeten worden dat er zoveel mensen zijn overleden."

Het project is een samenwerking tussen het Watersnoodmuseum en de Rotary Club Zierikzee. De Rotary viert dit jaar het 65-jarig bestaan. De club werd in 1953 versneld opgericht om na de ramp te zorgen voor maatschappelijke binding.

