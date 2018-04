Uitslagen amateurvoetbal donderdag 19 april

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

2e klasse E

De uitslagen van vanavond hebben weinig invloed op de enige Zeeuwse ploeg in deze klasse: Zeelandia Middelburg blijft staan op de zevende plaats.

4e klasse A

In de 4e klasse A verliest Clinge van Ria Westdorpe met 1-3. Voor Ria scoorde Yaw Banow twee keer. Clinge doet geen goede zaken want had bij winst over Grenswachters heen kunnen gaan. Zij verliezen met 4-2 van NSV. IJzendijke en Groede delen de punten.

5e klasse A

Sluiskil heeft na het gelijke spel tegen koploper Vogelwaarde evenveel punten als Graauw. Vogelwaarde moet gaan oppassen voor NVS.

