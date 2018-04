Winkels in Goes mogen voortaan op zondag open

Koopjesjagers in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Het voorstel is aangenomen met veertien stemmen voor en tien stemmen tegen. Een raadslid was afwezig. Het is aan de ondernemers zelf of ze op zondag open gaan. Ze mogen daar onderling afspraken over maken, maar het is toegestaan om alle zondagen open te zijn. Tot nu waren er acht koopzondagen in Goes. De nieuw regeling geldt voor de hele gemeente Goes, dus ook voor de omliggende dorpen.

Niet iedere zondag

Volgens Carel Bruring van GroenLinks is Goes nu van de ongelijke behandeling af. "Het was wel mogelijk om op zondag brood te halen bij een tankstation, maar niet bij een bakkerij. Dat is vanaf nu verleden tijd." Bruring verwacht overigens niet dat de winkels in Goes voortaan op iedere zondag open zullen gaan. "Daar is de stad te klein voor."