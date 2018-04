Belle and The Beats gaat 'Deeper'

Belle and The Beats - Deeper

Waar gaat Deeper over?

"Het zijn sowieso persoonlijke verhalen, waar ik over schrijf, maar ik laat het liever aan de luisteraar over. Het gaat om jezelf durven zijn, je eigen keuze durven maken, je niet laten beïnvloeden door wat mensen van buitenaf daarvan vinden. Het gaat over fantasie, met een beetje open einde. Het gaat om echte pure liefde, en dat volgen."

In de clip zie je twee vrouwen elkaar verleiden en met elkaar naar bed gaan. Waarom heb je daarvoor gekozen?

"Waarom zou je altijd voor een man en een vrouw gaan? Ik vind het belangrijk om ook diversiteit te laten zien. Los van wat mijn voorkeur is, moet dat ook in videoclips naar voren komen.

Zangeres Isabel Zoeteweij van Belle and the Beats (foto: The Loïs Louie Club)

Wat wil je met je band, waar wil je heen?

"We willen zo veel mogelijk spelen op plekken waar mensen komen die dezelfde interesses delen, Ik wil muziek maken met een verhaal, met diepgang, die niet meegaat in de mainstream van het moment. Ik hoop dat er mensen zijn die dat delen, zodat we op mooie plekken mogen spelen."

Hoe voorkom je dat je 'mainstream' wordt?

"Ik probeer dichtbij mezelf te blijven. Samen met mijn producer kijk ik altijd naar manieren om het echt muzikaal te houden en niet vanuit een hit te denken, maar vanuit ons gevoel en vanuit de muziek. We proberen altijd een akoestisch element toe te voegen, we willen geen full-elektronische band worden."

Belle and The Beats

Belle and The Beats maakt mysterieuze 'pop noir', geïnspireerd door artiesten als Pink Floyd, London Grammar en Benjamin Clementine. Hart van de band is zangeres Belle, afkomstig uit Wemeldinge. Deeper is de tweede single van de debuut-EP Lose Your Feathers, die later dit voorjaar uitkomt op het label This Could Be Your Music Label.