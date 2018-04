Koningsspelen: goed ontbijten en lekker bewegen

Duizenden Zeeuwse kinderen ontbijten vandaag op school en gaan daarna flink bewegen. Het zijn de deelnemers aan de Koningsspelen. Koning Willem-Alexander gaf daarvoor zelf in Twello in Gelderland het startsein.

De Koningsspelen werden in 2013 voor het eerst georganiseerd, rond de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Sindsdien staat het evenement op het programma op de laatste vrijdag voor Koningsdag. Het was destijds een initiatief van oud-tennisser Richard Krajicek, lid van het toenmalige Nationaal Comité Inhuldiging.

Thema van de zesde editie is: Binnenstebuiten. De boodschap aan kinderen en ouders is dat het leuk én goed is samen te ontbijten en actief te bewegen in de buitenlucht

Lees ook: