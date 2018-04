Dankzij de Grevelingendam op weg naar een groenere wereld

Uiteraard is er vier keer per dag een sterke stroming door de wisseling van eb en vloed, maar het belangrijkste is dat de stroming ook kan worden stilgezet.

Volgens projectleider Piet Ackermans is de animo onder fabrikanten groot en zijn er al zo'n 20 nationale- en internationale ontwikkelaars geïnteresseerd. "Als je de stroming uit kan zetten, kunnen de turbines veel makkelijker worden gecontroleerd. Ook kunnen dan eventuele reparaties worden uitgevoerd. Dat is veel efficiënter dan wanneer dit soort dingen op zee moet gebeuren." Volgens Ackermans is er nog een groot voordeel. "Op zee kost het plaatsen en testen van een turbine zo'n 100.000 euro per dag. Nu zijn we dat bedrag kwijt per maand. Dat scheelt enorm."

Vele miljoenen

Het testcentrum wordt gebouwd door het bedrijf Blue Turbines Projects uit Kapelle. Voor het project was een investering nodig van zo'n 30 miljoen euro. De eigenlijke constructie kost zo'n 4 miljoen en wordt betaald uit het Zeelandfonds voor de versterking van de economie dat tot stand is gekomen na bemiddeling van oud-premier Balkenende. De overige miljoenen worden deels betaald uit eigen middelen en deels via een lening bij de bank. Het is de bedoeling dat het Technology Centre in 2019 in gebruik wordt genomen.

Veel stroming is goed voor getijdenturbines (foto: Omroep Zeeland)

Fabrikanten en ontwikkelaars kunnen hun turbines niet alleen uitgebreid en goedkoop testen in het Tidal Technology Centre. Ze kunnen hun turbines ook laten goedkeuren en certificeren. Er komt namelijk een KEMA keurmerk op, zodat voor iedereen precies duidelijk wordt hoeveel stroom een turbine exact levert.

Het Technology Centre levert tijdens het het testen van de turbines al gelijk stroom. Volgens Ackermans kan theoretisch een vermogen worden opgewekt van zo'n 5 megawatt. "De turbines leveren ongeveer net zoveel energie op als twee windmolens die je in het Zeeuwse landschap ziet staan. Met de opbrengst kan je ongeveer 2.000 huishoudens een jaar lang van stroom voorzien."

Lange kabel

Het dichtstbijzijnde aansluitingspunt ligt in Bruinisse. Ackermans: "Dat betekent dat er een kabel komt te liggen tussen het Technology Centre en Bruinisse en we gaan kijken hoe we deze duurzame energie kunnen verkopen aan de Zeeuwse burger."

De bouwplaats wordt ingericht (foto: Omroep Zeeland)

Bij het testcentrum op de Grevelingendam komt ook een informatiecentrum. Als het aan de initiatiefnemers ligt wordt het een toeristische trekpleister, waar zowel de Zeeuwen als de toerist op een informele manier allerlei informatie krijgt over het project. Door middel van camera's worden de turbines ook in beeld gebracht. "Het is een plek waar onderwijs, technologie en wetenschap samenkomen. En het is niet alleen bedoeld voor wetenschappers. Je kunt er ook met bussen Japanners naar toe komen."

Internationale handelsdelegaties

Daarnaast hoopt Ackermans ook internationale handelsdelegaties op de Grevelingendam te kunnen ontvangen, aangezien Nederland een watermanagementland is. "De overheid kan dan laten zien waartoe wij in Nederland in staat zijn, wat betreft het beheren van water en de productie van duurzame energie."

Aannemingsbedrijf van der Straaten uit Hansweert gaat alle werkzaamheden uitvoeren. Volgens projectleider Richard Goetheer levert het voor een jaar werk op aan zo'n tien mensen. "Het is voor ons een bijzonder en innovatief project. En het is mooi dat we dit in onze eigen provincie mogen en kunnen uitvoeren."

Om het Technology Centre te kunnen bouwen, wordt er allereerst een tijdelijke dam geplaatst in de Grevelingen. Goetheer: "Hierna wordt het gedeelte tussen de dam en de spuisluis leeggepompt, zodat we het testcentrum kunnen gaan bouwen. En na oplevering wordt de dam weer verwijderd."