Woede over urenlange vertraging op de A58

Transport en Logistiek Nederland is woedend over de urenlange afsluiting gisteravond van de A58 bij Rilland. Volgens de brancheorganisatie had de situatie na een kop-staart-botsing met twee gewonden veel sneller opgelost kunnen worden.

Ongeluk bij Rilland (foto: HV Zeeland) Op de A58 was het gisteren aan het eind van de middag druk. Een 31-jarige automobilist kon niet op tijd remmen en raakte de achterkant van een Belgische auto die vervolgens tegen de auto van een Roosendaalse reed. De Belgische bestuurder (54) en de Roosendaalse vrouw (23) raakten gewond. Na deze aanrijding werd de A58 tussen Rilland en knooppunt Markiezaat afgesloten. Een lange file was het gevolg. Pas om 21.00 uur was de weg weer helemaal vrijgegeven. Transport en Logistiek Nederland spreekt er schande van dat het zo lang duurde. Rijkswaterstaat zegt niet te weten waarom het sporenonderzoek zo lang duurde. Lees ook: A58 vrijgegeven na urenlange afsluiting