Provincie neemt poolshoogte op Scheldekwartier

Statencommissie Ruimte brengt bezoek aan nieuwe woonwijk Scheldekwartier in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Het Scheldekwartier is jarenlang één van de grootste hoofdpijndossiers van Zeeland geweest; het zorgde bijna voor het faillissement van de gemeente Vlissingen. Door de bouwcrisis 10 jaar geleden kwam het hele project stil te liggen, en raakte Vlissingen de bouwgrond aan de straatstenen niet kwijt. De hoge rente op de grond liep ondertussen wel door, wat vele tientallen miljoenen euro's schade opleverde voor Vlissingen.

Leden van Statencommissie Ruimte lopen over terrein van nieuwe woonwijk Scheldekwartier

Tijdens de excursie hoorden de Statenleden dat er weer volop gebouwd wordt en dat nieuwe woningen op het Scheldekwartier als warme broodjes over de toonbank gaan. Ook industriële gebouwen van De Schelde hebben een nieuwe bestemming gekregen, zoals de vestiging van het woonzorgcentrum Scheldehof in de Zware Plaatwerkerij.

"We hebben als provincie ruim drie miljoen euro aan investeringssubsidie aan het Scheldekwartier gegeven", zegt Hannie Kool-Blokland van de CDA-statenfractie. "Toch mooi om te zien, dat we met dat geld het Scheldekwartier in moeilijke tijden een zetje in de goede richting hebben kunnen geven."