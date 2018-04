Enquête onder mariniers: Weinig animo voor verhuizing naar Vlissingen

De marinierskazerne in Doorn (foto: ANP)

De enquête 'vestigingsbereidheid mariniers in Zeeland' is eind maart uitgezet onder het Korps Mariniers. Zestig procent van de mariniers heeft de enquête ingevuld. In 2022 is het de bedoeling om de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen te verplaatsen.

Mariniers en vakbonden van militair personeel protesteren sinds enige tijd tegen de voorgenomen verplaatsing. Zij vinden Vlissingen een uithoek, willen hun sociale contacten in en om Doorn niet opgeven en stellen dat er geen of weinig vacatures zijn voor hun partners. Ook wordt gezegd dat de Zeeuwse huizenmarkt te weinig mogelijkheden biedt.

De provincie Zeeland betreurt de lage bereidheid van de mariniers om te verhuizen: "...maar we kunnen het ons ook voorstellen dat een verhuizing nogal wat betekent voor u (en eventueel uw gezin). Die gevoelens kunnen wij niet wegnemen, maar we kunnen er wel aan bijdragen dat het beeld over Zeeland gebaseerd is op feiten."

Mariniers bij een oefening in Vlissingen (foto: Ad Walrave)

Uitkomst enquête

Verhuist u naar de regio Zeeland in verband met de opening van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne?

Zeker wel 0,4% Waarschijnlijk wel 0,6%

Weet ik nog niet 1,5% Waarschijnlijk niet 6,4% Zeker niet 85,8% Niet van toepassing 3,4% Geen antwoord gegeven 1,8%

De provincie komt binnenkort met een digitaal magazine met informatie over wonen, werken en leven in Zeeland. Het magazine moet voorzien in de behoefte aan informatie bij de mariniers over huizen en banen in Zeeland.

