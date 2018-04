Positieve rapper Bustaflax is 'keihard bezig'

Waarom is rappen voor jou een uitlaatklep?

"M'n moeder is jazzzangeres, m'n vader is gitarist, componist. De muziek zit in de familie, dus ik kan niet achterblijven. Ik ben rapper, en ik voel me daar goed bij. Ik ben een positieve rapper. M'n zusje heeft ook een album gemaakt met The Brightt, m'n moeder ook, dus ik dacht : ik wil ook een album, maar dan een rapalbum."

Er zit altijd wel een verhaal in, maar altijd positief." Bustaflax - rapper

Het album heeft 16 tracks. Wat zegt dat over jou?

"Ik wil 'keihard' komen. Dat ze weten: dit is Bustaflax, hij is keihard bezig. Ik schrijf veel teksten, met zelfgemaakte beats. Dat wil ik. Ik kwam in contact met producer Shine. We gingen aan het werk met 'dikke tunes'. Ik dacht: ik wil hier vaker komen, ik voel me hier thuis. We gaan zitten en schrijven."

Bustaflax op bezoek in de Muziekmiddag (foto: Omroep Zeeland)

Wanneer is het voor jou allemaal echt begonnen?

"Ik ben begonnen met rappen toen ik 12 à 13 was. In 2012 trad ik op met Ali B op Vestrock. Hij leert mij veel. Dit jaar heb ik ook weer met hem opgetreden, dat was voor de elfde keer. Ali B is wel één van mijn voorbeelden. We zijn 'gappies'. Hij geeft mij gewoon de kans om op het podium te staan, om voor 3 tot 5 duizend mensen op te treden. Ze vinden het leuk en ik geniet er ook van. Ik ben ook niet meer zenuwachtig."

Waar gaan je teksten over?

"Er zit altijd wel een verhaal in, maar altijd positief. Het gaat over fantasie, of ik verzin dingetjes ter plekke. Het komt overal vandaan. Zo heb ik iets gemaakt over de stopknop in de bus."

Wat is je wens, wat zijn je plannen voor de korte en lange termijn?

"Nog veel meer muziek uitbrengen, videoclips schieten. Binnenkort komt er weer een, eind van het jaar nog een. Dit jaar 2018 wordt 'keihard'. Er komt nieuwe muziek. Gewoon blijven gaan en strijden."

Bustaflax op bezoek in de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland