De 10-jarige Jens rent over het voetbalveld met zweet op zijn voorhoofd. "Ik zou het liefst gewoon in bad gaan liggen, maar dat kan niet", zegt hij. De 11-jarige Maissa heeft het helemaal niet warm en springt met een lange broek op het springkussen. "Ik heb het niet echt warm want er staat ook een lekker windje, dus ik hoef niet per se een korte broek aan", lacht Maissa.

Onderbouw en bovenbouw

Het sportpark is verdeeld in twee velden. Het eerste veld is voor de onderbouw en het tweede veld voor de bovenbouw. Met plezier kijkt Wietse de Munck van de organisatie naar de sportende en spelende kinderen. "Misschien is het wel een beetje warm, maar dat is beter dan de regen die we een aantal jaren terug hebben gehad", zegt hij.

Flink zweten tijdens de Koningsspelen in Goes

De Koningsspelen zijn ontstaan ten behoeve van de feestelijkheden omtrent de inhuldiging van Koning Willem Alexander op 30 april 2013. Sindsdien komen ze elk jaar terug, maar het heeft volgens De Munck ook een ander doel. "Omdat kinderen steeds minder bewegen willen we ze tijdens de Koningsspelen in aanraking laten komen met verschillende sporten. Zolang die kinderen plezier hebben in sporten zullen ze het blijven doen, dus daar hopen we op!", aldus De Munck.

