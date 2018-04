Deel dit artikel:











Zeeuwse klarinettiste mag meespelen met Concertgebouworkest

De uit Goes afkomstige Annemiek de Bruin (25) gaat als jong talent voor een jaar meespelen in het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam. Ze heeft dat als allereerste klarinettiste bereikt door de auditie voor de orkestacademie te winnen.

Klarinettiste Annemiek de Bruin (foto: S. ten Hagen) De Academie van het Koninklijk Concertgebouworkest biedt jaarlijks plaats aan enkele talentvolle jonge musici. Tijdens een orkestseizoen (september-juni) mogen de talenten meedoen aan orkestproducties. Daarnaast zijn er lessen, workshops en trainingen plus kamermuziekconcerten op verschillende locaties. De orkestacademie heeft sinds 2003 tientallen orkestmusici opgeleid. De meesten spelen nu in beroepsorkesten; zeven van hen maken zelfs deel uit van het Concertgebouworkest. Annemiek de Bruin studeert in juni af aan het Conservatorium in Amsterdam. Ze maakte eerder al furore op het prestigieuze Prinses Christina Concours. Lees ook: Annemiek de Bruin wint voorronde Christina Concours

