Owen speelt Kees in televisieserie Kameleon

Kees Dijkstra

Owen speelt de rol van Kees Dijkstra, de zoon van de molenaar die erg graag snoept en danst. "Dat dansen was wel een dingetje, want ik moest leren tapdansen. Ik heb in Goes zo'n twintig lessen gevolgd, voordat ik het een beetje kon. Leuk om te doen, maar ik ga er niet mee door, hahaha."

Owen speelt al van kleins af aan toneel. Hij ging op z'n zevende naar Jeugdtheaterschool Zeeland en heeft daar zo'n drie jaar gespeeld. Ook heeft hij meegedaan aan de Zeeuwse film Where we belong. De laatste twee jaar doet hij mee aan het Ostrea Stage Event. "Ik vind acteren erg leuk om te doen. Vooral omdat je totaal iemand anders kan zijn als je een rol speelt. Met andere gedachten en gevoelens."

Boeken van de Kameleon (foto: Omroep Zeeland)

Om vaker te kunnen acteren heeft Owen zich ingeschreven bij een castingbureau in Amsterdam. "Bijna twee jaar hoorde ik niets, totdat ik opeens werd gebeld met de vraag of ik langs wilde komen." Hij moest een aantal audities doen, waarna hij van regisseur Steven de Jong te horen kreeg dat hij de rol had.

Films

Hij kende het verhaal redelijk goed, omdat hij de films een paar keer had gezien. "Mijn broer had ook een aantal boeken van De schippers van de Kameleon, maar die heb ik eigenlijk nooit gelezen."

In 't begin vond ik het wel spannend om met al die bekende Nederlanders te spelen. Maar ja, 't zijn ook normale mensen hè..." Owen Kaat

Owen speelt in de serie samen met een aantal bekende acteurs, zoals Cas Jansen, Aart Staartjes, Diewertje Blok en Bas Muijs. "In het begin vond ik het best spannend om met deze bekende Nederlanders te spelen. Maar ja, het zijn ook normale mensen." Vooral met Cas Jansen kon Owen het heel erg goed vinden op de set. "Hij is heel erg aardig, je kan met hem lachen en ik heb er veel van geleerd."

Scene uit de nieuwe serie De schippers van de Kameleon (foto: KRO-NCRV)

Zeeuwse link

Er is naast Owen nog een Zeeuwse link met de nieuwe televisieserie. Het schip de Kameleon dat in de televisieserie wordt gebruikt is gebouwd door scoutinggroep Heenetrecht uit Tholen. Het schip is een aantal jaren geleden ook gebruikt in de twee speelfilms die zijn gemaakt.

De schippers van de Kameleon, met Owen Kaat, is vanaf zaterdag 21 april te zien bij Zapp op NPO3.