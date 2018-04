Winkeliersvereniging Goes blij met koopzondagen

"Het is goed nieuws, we zijn er blij mee," zegt OOG-voorzitter Ron Berks. Volgens Berks waren de koopzondagen een belangrijk punt tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, omdat winkeliers aangaven dat daar behoefte aan is. "Veel politieke profileerden zich met dit onderwerp".

Karin Goulooze heeft bij haar kledingwinkel Stretch de ballonnen buiten gehangen. "We hebben er een feestje van gemaakt. Nu kunnen we echt open gaan wanneer wij dat willen en dat is een hele belangrijke vrijheid," zegt zij lachend.

'Eindelijk wordt Goes volwassen'

Haar buurman Henk Schenkel van Jamin deelt haar blijdschap. "Ik juichte even. Eindelijk wordt Goes volwassen". Schenkel heeft ook een winkel in MIddelburg en heeft zich altijd verbaasd over het koopzondagenbeleid in Goes. "Acht zondagen per jaar kon het maar, dat is wel heel weinig."

(foto: Omroep Zeeland)

Volgens OOG zullen de winkels vanaf nu elke laatste zondag van de maand opengaan en in de drukke decembermaand zullen er drie extra koopzondagen zijn. "Er is binnen OOG budget voor extra promotie en activiteiten van die dagen," legt Berks uit. Hij verwacht niet dat veel winkeliers ook op andere zondagen open zullen gaan. "Er is niet echt breed draagvlak voor meer koopzondagen, maar de winkeliers die dat wel willen, mogen dat nu en dat is goed."

Schenkel is een van die winkeliers die wel een extra dag kunnen gebruiken. Vooral in het hoogseizoen. "Dan moet je toch je geld verdienen met ijsjes en moet je pakken wat je pakken kan," zegt de ondernemer. Goulooze denkt haar winkel vanaf nu vooral te openen op speciale zondagen. "Dus als er activiteiten zijn in Goes, als er iets te doen is, bijvoorbeeld met Pasen of Pinksteren dan kunnen we eindelijk gewoon open," besluit ze tevreden.

