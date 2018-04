Deel dit artikel:











Soet wint tijdrit Omloop van Borsele

Aafke Soet heeft de tijdrit in de EPZ Omloop van Borsele gewonnen. De renster uit Heerenveen had voor de tijdrit van ruim twintig kilometer met start en finish in 's-Heerenhoek 28 minuten en 13 seconden nodig. Floortje Mackaij eindigde op zes seconden als tweede.

Omloop van Borsele 2016 (foto: Orange Pictures) Uitslag tijdrit EPZ Omloop van Borsele Tijd 1. Aafke Soet 28.13 2. Floortje Mackaij 28.19 3. Nathalie van Gogh 28.59 4. Marion Borras 29.12 5. Pernille Mathiesen 29.13 6. Nicole Steigenga 29.25 7. Elisabeth Jane Harris 29.27 8. Kate Wightman 29.31 9. Michelle Lauge Quaade 29.31 10. Rikke Lonne 29.32 Eerder op de dag won Britt Knaven, dochter van Servais Knaven, oud-winnaar van Parijs-Roubaix, de tijdrit bij de junior vrouwen. Bij de junioren worden drie etappes verreden. Knaven start morgen in de leiderstrui. De junior dames rijden zaterdag en zondag nog twee etappes. Zaterdag staat de Omloop van Borsele voor elite vrouwen op het programma. Zondag rijden de junior heren hun EPZ Omloop van Borsele.