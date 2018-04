Groene Ster handhaaft zich in Eredivisie

Hoessein Bouzambou was met vier doelpunten de man van de wedstrijd (foto: Paul ten Hacken)

Groene Ster nam in het begin van de wedstrijd al de overhand. Spits Hoessein Bouzambou bracht de thuisploeg op een 1-0 voorsprong. Kort daarna viel de 2-0 via Salim Ben Sellam, die zijn laatste thuiswedstrijd voor Groene Ster speelde.

A.S.V. Lebo gaf zich echter niet zomaar gewonnen. Via een vrije trap van Zaid El Morabiti kwam de uitploeg terug in de wedstrijd. Spits Hoessein Bouzambou zou dan weer de voorsprong van Groene Ster vergroten, maar lang kon de thuisploeg daar niet van genieten. Twee minuten voor tijd bepaalde Ashraf Azzouz de ruststand op 3-2.

In de tweede helft kreeg Ilias Aynou zijn tweede gele kaart na een overtreding op Abdenbi. De daaropvolgende penalty schoot opnieuw Hoessein Bouzambou binnen. Hoewel Lebo met een man minder speelde, kwam het toch weer terug tot 4-3 via een treffer van Omar Tissoudali. In de slotfase zouden zowel Salim Ben Sellam als Hoessein Bouzambou nog scoren voor Groene Ster, waardoor de wedstrijd definitief beslist was.

Bij het ingaan van de laatste minuut moest ook Omar Tissoudali wegens een tweede gele kaart van het veld af bij A.S.V Lebo. Toch maakte de ploeg in de slotsecondes nog de 6-4 voor de statistieken via Abdeslam El Azhari. Dat mocht echter niet meer baten, want Groene Ster verzekerde zich van lijfsbehoud in de Eredivisie.

Nieuwe spelers

Tegenover het vertrek van Salim Ben Sellam staat de komst van twee nieuwe spelers. Groene Ster heeft zich alvast voor volgend seizoen versterkt met Joran Maliepaard en Remon de Vlieger.

Bekijk later in dit bericht de wedstrijdbeelden.