Kleuter (3) gewond na aanrijding, veroorzaker gezocht

Politieauto (foto: oz)

Het meisje was buiten aan het spelen op het bestrate pad toen ze werd geraakt. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is ze ernstig gewond, maar niet in levensgevaar.

Op het zes meter brede achterpad kunnen bewoners parkeren. Het pad is in te rijden vanaf de Duvensteijn en vanaf de Achtgemeten. Aan beide kanten is het voorzien van borden Eigen weg en Verboden toegang.

De politie hoopt dat getuigen die iets hebben gezien zich melden.