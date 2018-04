LIVEBLOG: Marathon Zeeuws-Vlaanderen maakt zich klaar voor start

10.15 - Met nog drie kwartier te gaan voor de start van de tiende editie van de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen blikken we even terug op de afgelopen edities. Erwin Harmes, die vorig jaar noodgedwongen moest uitstappen na 33 kilometer, won deze loop al tweemaal. Hij kan met winst vandaag Sebastian Schletterer uit Middelburg evenaren die de Marathon al driemaal op zijn naam wist te schrijven.

Wil je op de hoogte blijven van de Marathon Zeeuws-Vlaanderen? Luister en kijk dan naar Omroep Zeeland!

Op de radio zijn we zaterdag de hele dag live vanaf de start om 11.00 uur in Hulst tot de finish in Terneuzen. Via een liveblog op onze website, zijn de laatste ontwikkelingen in de wedstrijd te volgen. 's Avonds kun je op TV om 20.00 uur na ZeelandNU een extra lange samenvatting van de wedstrijd zien op TV met hoogtepunten uit de wedstrijd, reacties van winnaars en sfeerbeelden.

Tijdens de wandelmarathon op zondag zijn we er op de radio ook live bij en de wandelaars zijn tevens op TV te zien in het programma Evenement van de Week op maandagavond.

En natuurlijk word je op beide dagen ook op de hoogte gehouden via onze Facebookpagina Lopen in Zeeland.