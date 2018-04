Lees terug: dit gebeurde er tijdens de Marathon Zeeuws-Vlaanderen

Monica Sanderse wint Marathon Zeeuws-Vlaanderen bij vrouwen (foto: Omroep Zeeland)

14.22 - Monica Sanderse is de snelste bij de vrouwen. De Vlissingse liep lang samen met Paola van Gilst, maar de hardloopster uit Goes kon het tempo van Sanderse niet bijbenen.

Erwin Harmes wint Marathon Zeeuws-Vlaanderen (foto: Omroep Zeeland)

14.00 - Mark Verhage mag zich de beste Zeeuws-Vlaamse loper noemen. Hij eindigt op een zesde plaats met een tijd van 2.49:03'



13.42 - Huub van Noorden is binnen in Terneuzen. Hij had een tijd de leiding, maar zag Harmes komen aansluiten en kon hem daarna niet meer volgen.



13.38 - Erwin Harmes heeft de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen op zijn naam geschreven.



13.18 - Huub van Noorden moest net na het vijfendertig kilometerpunt even stoppen bij een drinkpost. De loper uit 's-Heer Abtskerke heeft schijnbaar last van de zware omstandigheden.



13.12 - Erwin Harmes loopt steeds verder uit op Huub van Noorden. De koploper heeft al zicht op Terneuzen, maar het lastige deel voor Harmes begint nu pas.

12.58 - Erwin Harmes heeft na het dertig kilometerpunt afstand genomen van Huub van Noorden. De Middelburgse hardloper heeft gelijk een voorsprong van ruim 1.20 te pakken op zijn concurrent. Bij de vrouwen lijkt Monica Sanderse een klasse apart.

12.42 - Na iets meer dan twintig kilometer is Monica Sanderse weggelopen bij Paola van Gilst. Het verschil tussen de twee is al opgelopen tot een minuut.

12.26 - Erwin Harmes is op weg naar het halve marathonpunt bij Huub van Noorden gekomen. De twee gaan nu gezamenlijk aan de leiding. Michel Verhaeghe loopt nog steeds op achterstand.

12.18 - Monica Sanderse en Paolo van Gilst lopen momenteel samen op kop bij de vrouwen.

11.50 - Huub van Noorden heeft een gaatje geslagen met Michel Verhaeghe en Erwin Harmes. De voorsprong voor Van Noorden is ongeveer tweehonderd meter.

(foto: Omroep Zeeland)

11.32 - Bij de vrouwen loopt Monica Sanderse op kop. Nu de Duitse favoriete Optekamp is afgehaakt, wil ze haar status waarmaken. Ze heeft de concurrentie voorlopig nog niet weten af te schudden.



11.22 - Huub van Noorden heeft het initiatief genomen. Na zo'n vijf kilometer heeft hij de leiding gepakt met Michel Verhaeghe en Erwin Harmes in zijn kielzog.



11.02 - Het startschot heeft geklonken voor de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen



10.47 - Nog voor de start heeft de organisatie al een domper opgelopen. De Duitse Silke Optekamp, die als grote favoriete werd gezien bij de vrouwen, heeft zich afgemeld met een blessure. De voormalige dressuuramazone liep bij verschillende marathon al geregeld onder de drie uur, maar is er vandaag dus niet bij. Ook bij de mannen is er een flinke aderlating. Wouter Decock uit Brugge heeft zich afgemeld. De Belg werd gezien als outsider.



10.38 - Ook de vrouwen maken zich op voor de start van de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen. In de afgelopen negen edities is het nog geen enkele vrouw gelukt om haar titel te prolongeren. Vorig jaar was het Anjolie Engels uit Middelburg die met afstand de snelste was. Met een tijd van 3:00.47' greep ze tegelijkertijd een record door de snelste tijd ooit bij de vrouwen te lopen in de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen.



10.15 - Met nog drie kwartier te gaan voor de start van de tiende editie van de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen blikken we even terug op de afgelopen edities. Erwin Harmes, die vorig jaar noodgedwongen moest uitstappen na 33 kilometer, won deze loop al tweemaal. Hij kan met winst vandaag Sebastian Schletterer uit Middelburg evenaren die de Marathon al driemaal op zijn naam wist te schrijven.