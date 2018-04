Kerkhove maakt indruk in de FedCup

Lesley Kerkhove (foto: www.knltb.nl)

Kerkhove greep haar debuut in het enkelspel in de Fed Cup aan voor een echte stunt. Stosur is voormalig winnares van de US Open en staat dik 150 plaatsen hoger dan Kerkhove op de wereldranglijst.

Na Lesley Kerkhove kwam Quirine Lemoine in actie voor Nederland. Zij verloor kansloos van Ashleigh Barty. De tussenstand is daardoor 1-1.

Morgen staan de enkelspelen Kerkhove - Barty en Lemoine - Stosur op het programma, plus het dubbelspel.

Als Oranje wint van Australië, handhaaft het zich voor het vierde jaar op rij in de wereldgroep van het landentoernooi.