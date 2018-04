Schets luistert basisdebuut op met doelpunt

Vorige week debuteerde Schets al voor de club uit Deventer en vrijdag mocht hij voor het eerst in de basis beginnen. Na twaalf minuten sloeg de oud-JVOZ-speler al toe. Hij kopte een voorzet van Robin Buwalda tegen de touwen. Schets kon zijn ploeg niet aan de drie punten helpen want Go Ahead verloor de wedstrijd met 2-1.

"Het is zonde dat we het in de tweede helft weggeven. Dat ik direct bij mijn basisdebuut scoor, is wel lekker", zegt Schets tegenover RTV Oost. "Maar bovenal is het gewoon jammer dat we hier verliezen. Dat gevoel overheerst", vertelt de twintigjarige aanvaller

Schets staat officieel nog onder contract Bij FC Twente, maar dat is voor hem een gesloten boek. "Ik hoop dat ik hier kan blijven na dit seizoen. Daar hebben we binnenkort een gesprek over. FC Twente is einde verhaal, daar ga ik weg", aldus Schets.