Erwin Harmes wint Marathon Zeeuws-Vlaanderen (foto: Omroep Zeeland)

Huub van Noorden uit 's-Heer Abtskerke was het scherpst van de favorieten in het begin van de marathon. Na vijf kilometer had hij al een gaatje geslagen met Erwin Harmes en de winnaar van vorig jaar, Michel Verhaeghe. Van Noorden kon dit tempo goed bijhouden, maar zag Harmes tussen Heikant en Axel toch aansluiten. Samen namen ze steeds meer afstand van de rest van het veld. Zo kwam Michel Verhaeghe er vandaag niet aan te pas. De hardloper uit het Franse Wambrechies was vorig jaar nog de snelste in de Marathon nadat Harmes een inzinking kreeg, maar kwam tekort.



Ondertussen nam Harmes afstand van Van Noorden nabij het dertig kilometerpunt. Harmes had zijn race anders ingedeeld en dat wierp zijn vruchten af, want zijn voorsprong op Van Noorden groeide al gauw naar boven de minuut. In het restant van de Marathon kreeg Harmes het wat lastiger, maar omdat de concurrentie ook zichtbaar last had van de warme omstandigheden, kwamen ze niet meer in de buurt van de koploper.