Auto over de kop op Grevelingendam

Op de Grevelingendam (N59) bij de afslag naar Sint Philipsland is vanmiddag rond 12.50 uur een auto over de kop geslagen en een paardentrailer geschaard. De Grevelingendam is ter plekke afgesloten. Volgens de politie zijn er drie gewonden.

Hulpverleners aan het werk (foto: Omroep Zeeland) De toedracht van het ongeluk is nog niet duidelijk. De politie meldt dat er mogelijk drie auto's bij betrokken zijn. Voor de gewonden zijn ambulances opgeroepen. Hun letsel is onbekend. Volgens de politie zijn de paarden ongedeerd gebleven. Het verkeer richting Goeree-Overflakkee wordt omgeleid via de parallelweg.